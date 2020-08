La foto di oggi è in effetti un video, quello del test del prototipo SN5, l’astronave (cme non chiamarla così?) con cui SpaceX vuole conquistare Marte. Fino ad oggi i test erano stati negativi, ma quello che potrete osservare guardando il video è stupefacente.

Simile ad un silos per granaglie per ragioni di sicurezza il vettore della SpaceX si solleva da terra per 150 metri (almeno quello era l’obiettivo), per rientrare in maniera controllata.

Se si pensa che il progetto prevede che il lanciatore sarà alto 120 metri, due volte la Torre di Pisa per intendersi, e l’ambizione è farlo atterrare con i retrorazzi su Marte, assistere a questi test con l’auspicio di vederlo all’opera sul pianeta rosso ha un innegabile fascino.