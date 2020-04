Scienza e fantascienza: Guerra dei Mondi ‘Star Wars, may the fourth be with you’

Puntata speciale in occasione dello Star Wars Day, la giornata che celebra la cultura legata alla celebre saga. Ospiti:

gli esperti di spazio Anilkumar Dave e Amedeo Balbi

il critico cinematografico Paolo Di Reda

conducono Francesco Rea e Manuela Proietti Live 4 maggio ore 12:00 su Facebook e YouTube