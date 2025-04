La missione Fram2 ha siglato il primo volo spaziale umano in orbita polare, sorvolando i poli Nord e Sud della Terra.

La missione privata è stata gestita da SpaceX che ha lanciato i 4 astronauti civili con un Falcon 9 il 1° aprile.

A bordo della Crew Dragon il team ha fotografato i poli dall’orbita bassa e ha condotto con successo 22 esperimenti. Tra questi la prima lastra spaziale: una radiografia a una mano con un anello per omaggiare la prima immagine a raggi X della storia.

L’equipaggio ha inoltre eseguito esercizi per il mantenimento della massa muscolare e scheletrica e ha coltivato funghi in microgravità. Il 4 aprile l’equipaggio è ammarato nell’oceano Pacifico per l’ultimo test: il riadattamento autonomo alla gravità senza un’assistenza medica e operativa.