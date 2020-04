Dalla sua scoperta nel 2017, un’aria di mistero ha circondato l’oggetto interstellare noto come Oumuamua, nome hawaiana che indica un messaggero da lontano che arriva per primo. Come si è formato e da dove viene? Un nuovo studio pubblicato il 13 aprile su Nature Astronomy offre una prima risposta esauriente a queste domande.

Il primo autore Yun Zhang presso gli Osservatori astronomici nazionali dell’Accademia cinese delle scienze e il coautore Douglas NC Lin dell’Università della California, Santa Cruz, hanno usato simulazioni al computer per mostrare come oggetti come «Oumuamua possono formarsi sotto l’influenza di forze di marea come quelle percepite dagli oceani della Terra». La loro teoria della formazione spiegherebbe tutte le insolite caratteristiche di Oumuamua.

Scoperto il 19 ottobre 2017 dal telescopio Pan-STARRS1 alle Hawaii, Oumuamua non è assolutamente come qualsiasi altra cosa nel nostro sistema solare, secondo Zhang. La sua superficie asciutta, la forma insolitamente allungata e il movimento sconcertante hanno persino portato alcuni scienziati a chiedersi se non fosse una sonda aliena. «È davvero un oggetto misterioso, ma alcuni segni, come i suoi colori e l’assenza di emissioni radio, indicano che Oumuamua è un oggetto naturale», ha detto Zhang.

Gli astronomi si aspettavano che il primo oggetto interstellare rilevato fosse un corpo ghiacciato come una cometa. Oggetti ghiacciati come quelli che popolano la nuvola di Oort, un serbatoio di comete nelle zone più esterne del nostro sistema solare, che si evolvono a distanze molto grandi dalle loro stelle madri, ricchi di volatili e spesso espulsi dai loro sistemi a causa di interazioni gravitazionali. Sono anche altamente visibili a causa della sublimazione dei composti volatili, che crea un coma (o “coda”) di una cometa quando questa viene riscaldato dal Sole. «L’aspetto secco di Oumuamua, tuttavia, è simile ai corpi rocciosi come gli asteroidi del sistema solare, indicando un diverso scenario di espulsione».

«La scoperta di Oumuamua implica che la popolazione di oggetti interstellari rocciosi sia molto più grande di quanto pensassimo in precedenza», afferma Zhang. «In media, ogni sistema planetario dovrebbe espellere in totale circa cento trilioni di oggetti come Oumuamua. Dobbiamo costruire uno scenario molto comune per produrre questo tipo di oggetto».

Quando un corpo più piccolo passa molto vicino a un corpo molto più grande, le forze di marea del corpo più grande possono fare a pezzi il corpo più piccolo, come accadde alla cometa Shoemaker-Levy 9 quando si avvicinò a Giove. I processi di interruzione delle maree possono espellere alcuni detriti nello spazio interstellare, effetto che è stato suggerito come all’origine di Oumuamua.

I calcoli dei ricercatori dimostrano l’efficienza delle forze di marea nella produzione di questo tipo di oggetto. Possibili progenitori, tra cui comete di lungo periodo, dischi di detriti e persino super-Terre, potrebbero essere trasformati in pezzi di dimensioni Oumuamua durante incontri stellari.

Questo lavoro supporta le stime di una vasta popolazione di oggetti interstellari simili a Oumuamua. Secondo Lin, «Oumuamua è solo la punta dell’iceberg. Prevediamo che molti altri visitatori interstellari con tratti simili saranno scoperti dalla futura osservazione con il prossimo Osservatorio di Vera C. Rubin».