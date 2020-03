Domani 31 marzo alle ore 15 non perdete la prima lectio virtuale a tema spazio organizzata da ‘From Home to Space’ l’iniziativa realizzata in collaborazione tra l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana. La lectio sarà tenuta dall’astronauta con tre missioni all’attivo sulla Iss Roberto Vittori, Space Attaché presso l’Ambasciata Italiana a Washington che ci parlerà dello spazio italiano, tra passato, presente e futuro.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccontare lo spazio attraverso due webinar a settimana per un totale di sei appuntamenti che vedranno alternarsi interlocutori italiani e statunitensi, testimoni della conquista umana, scientifica e tecnologica spaziale che vi introdurranno al mondo fuori dal nostro mondo: il cosmo. Ci racconteranno le conquiste del passato e quelle del presente, ma soprattutto i programmi e le ricerche per quelle a venire. From home to Space vi accompagnerà per il Cosmo con la vostra astronave Casa.

Il programma è interattivo. Usando la funzione Q&A di Zoom, potete inviare quesiti a cui l’ospite risponderà in diretta.

Registrandovi a questo link riceverete la mail di accesso all’evento:

https://www.eventbrite.com/e/lo-spazio-italiano-tra-passato-presente-e-futuro-tickets-101471748732

#nonmancate #iorestoacasa