Appena 18 ore, neanche un giorno terrestre. Tanto dura un anno solare su NGTS-10b, un gioviano caldo – così viene definito un pianeta simile per dimensioni e composizione al nostro Giove – situato a 1000 anni luce dalla Terra.

L’orbita di NGTS-10b è così corta perché il pianeta si trova vicinissimo alla propria stella: i due sono separati da uno spazio pari appena al doppio del diametro del sole stesso, tanto da fargli guadagnare il primato di pianeta gioviano con il periodo orbitale più breve osservato finora.

NGTS-10b si trova in una fase della propria esistenza molto interessante per gli scienziati: migrato dal sistema solare esterno, è ora così vicino alla sua stella da essere risucchiato dalle sue forze mareali fino a esserne distrutto. Allo stesso modo, potrebbe restare dove è ora per molto tempo ancora.

Gli astronomi misureranno le eventuali variazioni orbitali di NGTS-10b per il prossimo decennio, al fine determinare se nel prossimo futuro il pianeta manterrà l’attuale posizione o si sposterà verso la sua stella, andando così incontro alla morte.

La scoperta, pubblicata Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stato effettuata nell’ambito del Next-Generation Transit Survey (NGTS), una task force di telescopi situata in Cile che mira a scoprire e caratterizzare pianeti fino alle dimensioni di Nettuno usando il metodo del transito.