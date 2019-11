Spacetalk: Una passeggiata spaziale per Ams

Venerdì 15 novembre ore 12 in live streaming.

Puntata dedicata all’attività extra-veicolare che vedrà impegnato Luca Parmitano in una delle Eva più complesse di sempre L’astronauta sarà infatti alla guida della prima di una serie di uscite fuori dalla Iss programmate per la manutenzione dello strumento Ams-02, un’importante esperimento con una forte partecipazione italiana, installato sulla Iss per lo studio dell’antimateria nello spazio.

In studio Silvia Mari dell’Unità volo umano dell’Asi e Bruna Bertucci deputy spokesperson Ams e responsabile nazionale Infn di Ams. In collegamento via skype Roberto Battiston, promotore del progetto Ams insieme al Nobel Ting, già responsabile dell’esperimento per Asi e Infn. Conducono Manuela Proietti e Francesco Rea