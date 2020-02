Ad un paio di giorni dal suo rientro a terra dopo una permanenza di sei mesi, l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano ci racconta le potenzialità di un esperimento italiano a firma Asi e Infn.

Mini-Euso, il quarto dei sei esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana ad arrivare in orbita a bordo della Iss per la missione Beyond di Luca Parmitano. L’esperimento, attivato ad ottobre, ha raccolto i suoi primi risultati.