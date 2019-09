Topolino e Roby Vic, una trilogia spaziale

Un Topolino inedito, quello in uscita in edicola il 2 ottobre. Nel prossimo numero infatti sarà presente la storia a fumetti Zio Paperone e la luna d’occasione realizzata grazie alla collaborazione tra Panini Comics e l’Agenzia Spaziale Italiana. L’edizione in uscita ad ottobre sarà la prima di una trilogia a tema spaziale che avrà come protagonista Roby Vic, cosmonauta grande amico di Paperino, ispirato all’astronauta Esa Roberto Vittori.

Scritta da Alessandro Sisti e illustrata da Francesco d’Ippolito, Zio Paperone e la luna d’occasione racconta le vicende dell’Ente Spaziale Paperopolese, pronto a costruire sulla Luna una base da cui far partire nuove esplorazioni lunari. Roby Vic chiede l’aiuto delle imprese paperopolesi per ottenere strumentazioni valide e portare a termine questo ambizioso progetto, accendendo così gli animi di Zio Paperone e di Rockerduck, pronti a tutto pur di conquistare il predominio anche sulla Luna…

Luna e non solo, perché le successive due edizioni di Topolino – in uscita rispettivamente a novembre e a dicembre – saranno ambientate sugli asteroidi e su Marte.

Nel numero di ottobre, inoltre, sarà disponibile un allegato speciale, ‘La scienza raccontata da Topolino’, che raccoglie quattro storie a tema scientifico e una prefazione scritta dal celebre divulgatore scientifico Piero Angela.

Un’avventura in chiave ludico-didattica, per far addentrare il lettore nel mondo della fisica, dell’astrofisica e della matematica grazie alle più belle storie a tema scientifico.