Due satelliti, un solo lancio, per osservare la Terra da prospettive complementari.

Un vettore Vega-C, realizzato dall’azienda italiana Avio, è partito dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, per portare in orbita due satelliti: Flex, della nuova missione Earth Explorer dell’Esa, e Sentinel-3C, il terzo satellite della serie Sentinel-3 del programma Copernicus.

Per il lancio, il secondo del Vega-C operato da Avio, i due veicoli spaziali sono stati impilati all’interno dell’ogiva del razzo grazie a uno speciale adattatore, chiamato Vespa. Sentinel-3C è stato rilasciato per primo, seguito circa un’ora più tardi da Flex.

Flex è una missione particolarmente importante: è il primo satellite dell’Esa progettato per misurare dallo Spazio l’attività fotosintetica della vegetazione.

Il suo strumento principale rileverà la debolissima fluorescenza emessa dalle piante durante la fotosintesi. Un segnale invisibile all’occhio umano, ma che permette di capire con quale efficacia la vegetazione utilizza la luce solare e l’anidride carbonica.

Sentinel-3C, invece, si unisce agli altri satelliti del programma europeo Copernicus, dedicato all’osservazione della Terra. Raccoglierà dati su oceani, terre emerse, ghiacci e atmosfera, utili per lo studio dell’ambiente e del clima.

Le due missioni lavoreranno anche insieme. Flex volerà inizialmente in tandem con Sentinel-3A operativo dal 2016 e che verrà in seguito sostituito da Sentinel-3C. In questo modo, le misure della fluorescenza effettuate da Flex potranno essere combinate in continuità con osservazioni quasi simultanee del satellite Sentinel-3 che volerà al suo fianco.

L’obiettivo è ottenere un quadro più completo dello stato di salute, dei processi e delle dinamiche della vegetazione del nostro pianeta.

Ora, per entrambi i satelliti, comincia la fase di messa in servizio. Nei prossimi giorni i team dell’Esa dovranno verificare la corretta funzionalità di tutti i sistemi e strumenti di bordo, in preparazione delle loro attività in orbita.

CREDITS: Esa, Avio

MUSIC: Grand Opening of the Galactic Disco – Tokyorifft

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