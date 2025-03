Tre razzi della Nasa sono pronti a partire dall’Alaska per studiare le aurore.

La missione si chiama Awesome (Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events ) e punta a migliorare le previsioni della meteorologia spaziale, un settore di ricerca divenuto sempre più importante anche per salvaguardare i dispositivi satellitari dai quali ormai dipende la vita di tutti i giorni.

Le aurore che osserviamo sono il risultato dell’interazione tra particelle cariche solari e i gas dell’atmosfera terrestre. I processi e i cambiamenti che il fenomeno provoca nell’atmosfera sono l’oggetto di questo esperimento.

I razzi verranno lanciati uno dopo l’altro a diverse altitudini nell’arco di tre ore e rilasceranno dei vapori colorati, ognuno dei quali dovrà tracciare il movimento del vento e le oscillazioni delle onde magnetiche.

Ciò che ci si aspetta è che i cambiamenti atmosferici causati dalle aurore potrebbero verificarsi su un’area molto più ampia di quanto si creda attualmente.

La finestra di lancio dell’esperimento è compresa tra il 24 marzo e il 6 aprile. I razzi partiranno a una distanza specifica dopo l’inizio di una tempesta magnetica. Il momento più idoneo è l’alba, con la luce del sole che colpisce le quote più elevate, ma con l’oscurità in superficie in modo che le telecamere a terra possano fotografare la risposta dei traccianti al movimento dell’aria.

Crediti video: Nasa, Uaf