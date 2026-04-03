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Tra il 1961 e il 1972 Nasa ha svolto il programma Apollo portando il primo uomo sulla Luna nel 1969 e totalizzando 6 allunaggi di successo.

Il 21 dicembre 1968 decolla Apollo 8: è il primo lancio per il razzo Saturn V con equipaggio e il volo porta i primi esseri umani in orbita intorno alla Luna.

Nel maggio 1969 Apollo 10 testa tutte le fasi dell’allunaggio con equipaggio, senza però atterrare sulla Luna, e sigla la prima orbita con il modulo lunare.

Il 19 luglio 1969 l’Apollo 11 realizza il primo sbarco dell’uomo sulla Luna: il «piccolo passo» di Neil Armstrong segna il «grande balzo per l’umanità». Il lander rimane 21,5 ore sulla Luna: Armstrong e Aldrin escono per 2,5 ore e raccolgono i primi campioni lunari portando sulla Terra 21,5 kg di materiale.

Il 19 novembre 1969 Apollo 12 realizza il secondo allunaggio con equipaggio, il primo di precisione con un atterraggio a 160 m dalla sonda robotica Surveyor 3.

L’11 aprile 1970 decolla l’Apollo 13 ma, 56 ore dopo, esplode un serbatoio di ossigeno nel modulo di servizio. Da qui la frase «Houston, we’ve had a problem». L’allunaggio viene cancellato. Il modulo lunare diventa la scialuppa di salvataggio per l’equipaggio che con un flyby lunare effettua un rientro di emergenza a Terra.

Il 3° allunaggio con equipaggio arriva il 5 febbraio 1971 con l’Apollo 14 che atterra a meno di 30 m dal sito prescelto: qui Alan Shepard gioca a golf sulla Luna.

Il 30 luglio 1971 alluna Apollo 15. LRV è il 1° rover lunare e il 1° veicolo guidato dall’uomo su un corpo alieno: Scott e Irwin lo guidano per 28 km.

Il 21 aprile 1972 alluna Apollo 16, la prima missione nelle alture lunari e tra le più complete scientificamente: studia rocce antiche e la genesi lunare.

Nel 1972 l’ultimo allunaggio con Apollo 17. I suoi record: 75h di permanenza sulla Luna, 22h di escursioni, 30,5 km con LRV, 110 kg campioni lunari e il 1° geologo sulla Luna.