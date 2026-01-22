👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Si è conclusa con il ritorno sulla Terra la vicenda di Shenzhou-20, la navetta cinese che lo scorso novembre aveva subito un danno a un finestrino a causa di un probabile impatto con un detrito spaziale. L’incrinatura si è verificata quando il veicolo, destinato al trasporto degli astronauti, era attraccato alla stazione Tiangong.

Per motivi di sicurezza, l’equipaggio che avrebbe dovuto viaggiare su Shenzhou-20 per il rientro sulla Terra è poi tornato con la capsula utilizzata dai tre componenti della missione Shenzhou-21, giunti a fine ottobre a bordo della stazione. Il terzetto è rimasto per alcuni giorni privo di un veicolo, fino all’arrivo della navetta Shenzhou-22 lanciata vuota proprio per dotare nuovamente gli astronauti di un mezzo di trasporto.

La capsula Shenzhou-20 è rientrata senza equipaggio lo scorso 19 gennaio ed è atterrata nel sito di Dongfeng, in Mongolia (Cina settentrionale); la sua permanenza nello spazio è stata di 270 giorni, un primato per un veicolo passeggeri cinese. Subito dopo il rientro Shenzhou-20 è stata sottoposta a un primo esame: i tecnici dell’agenzia spaziale cinese Cnsa (China National Space Administration) hanno constatato che la navetta ha superato indenne l’impatto con l’atmosfera e che l’esterno e l’interno erano in condizioni definite ‘generalmente normali’.

I tecnici, che durante le operazioni di recupero hanno impiegato droni e attrezzature innovative, hanno adottato delle misure di sicurezza per proteggere l’oblò danneggiato in modo che ulteriori valutazioni post-atterraggio non siano falsate. Il finestrino, che è costituito da tre strati di vetro, presentava all’esterno un segno di forma triangolare, lungo circa 2 centimetri.

La permanenza nello spazio degli astronauti della Shenzhou-20 si è conclusa positivamente con il rientro sulla Terra il 14 novembre scorso. La loro disavventura ricorda un episodio analogo, anch’esso dal lieto fine: la permanenza forzata nello spazio e molto più lunga degli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore della Nasa che, partiti per una breve missione di 8 giorni, sono rimasti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per circa 9 mesi a causa di problemi tecnici della capsula Starliner.

Il video del rientro di Shenzhou-20 a questo link.

In alto: la capsula Shenzhou-20 viene ispezionata dopo l’atterraggio (Crediti: Cmsa / Xinhua News Agency)