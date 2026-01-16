L’11 gennaio è stata lanciata la missione Pandora di Nasa portata in orbita eliosincrona da un razzo Falcon 9 di SpaceX. Pandora osserverà il transito di esopianeti davanti alla loro stella studiando così le atmosfere planetarie e identificando gli elementi qui presenti.

Sono 6000 gli esopianeti noti finora ma solo pochi telescopi sono in grado oggi di scovare nelle loro atmosfere le prove di una potenziale abitabilità.

Pandorà è uno di questi: studierà le atmosfere di almeno 20 esopianeti alla ricerca di acqua e idrogeno per selezionare i migliori candidati alla vita.

Identificherà così i pianeti ideali per la ricerca dei segni di vita nelle loro atmosfere da parte del James Webb e future missioni.

Scovare esopianeti simili alla Terra in orbite abitabili attorno a una stella sarà invece lo scopo della missione Plato di Esa, con il contributo di Asi.

Con un lancio previsto a inizio 2027 Plato arricchirà così il catalogo dei mondi rocciosi che potrebbero rivelarsi adatti a ospitare la vita.