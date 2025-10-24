I ricercatori hanno esaminato due grammi di polvere lunare per individuare eventuali residui di condriti carbonacee di tipo Ci, considerate tra le più primitive del Sistema Solare. Queste meteoriti contengono una percentuale particolarmente alta di acqua , in media circa il 20-25%, oltre a molecole organiche semplici, carbonio organico, amminoacidi e zuccheri semplici, ragione per cui sono ritenute potenziali portatrici degli ingredienti chimici alla base della vita.

Per riconoscere la natura dei frammenti, gli scienziati hanno innanzitutto misurato i rapporti tra metalli come ferro, manganese e zinco, scoprendo che differivano nettamente da quelli più comuni nelle rocce lunari. L’analisi della tessitura e della struttura ha anche indicato che i campioni scaturiscono da un corpo più grande, che si frammentò e fuse nell’impatto con la superficie lunare.

Successivamente, è stato impiegato un spettrometro di massa a ioni secondari (Sims) per misurare la firma isotopica dell’ossigeno triplo, un parametro che permette di distinguere l’origine dei materiali cosmici. Le proporzioni isotopiche ottenute, un marcatore univoco dell’origine delle meteoriti, coincidevano con quelle note per le condriti carbonacee di tipo Ci, confermando l’identificazione.

Gli autori osservano che l’analisi di questi frammenti suggerisce una rivalutazione della composizione media delle meteoriti che hanno colpito la Terra e la Luna. Le meteoriti carbonacee raccolte sul nostro pianeta non consentono una stima precisa della varietà di rocce presenti nel Sistema Solare interno, perché sono particolarmente fragili, rarissime (solo l’1% di tutte le meteoriti trovate sulla Terra) e generalmente non sopravvivono all’ingresso in atmosfera.

Sulla Luna invece, frammenti di questo genere si trovano in condizioni migliori e suggeriscono che asteroidi ricchi di acqua e sostanze volatili abbiano bombardato sia la Terra che la Luna in misura maggiore di quanto si stimasse finora.

Secondo gli autori, le condriti simili al tipo Ci possono quindi essere considerate un’importante riserva di materiale esogeno depositato sulla superficie lunare e, in epoche remote, anche sul nostro pianeta.