Il gigante spaziale di SpaceX è pronto a tornare in volo. L’undicesimo lancio di Starship, il razzo più potente mai costruito, è programmato per il 13 ottobre dalla base di Starbase, in Texas. Sarà l’ultimo test della Versione 2 del veicolo, alto 121 metri, prima del debutto della Versione 3, ancora più imponente, che esordirà con il prossimo volo.

Starship è un sistema di trasporto completamente riutilizzabile, progettato per portare uomini e carichi nello spazio, verso la Luna e, come obiettivo finale, verso Marte. Come nella precedente missione di agosto, conclusa con successo, il razzo sarà composto dal booster Super Heavy e dalla navetta Ship. Entrambi termineranno il volo in mare: il primo nel Golfo del Messico, la seconda nell’Oceano Indiano, dopo aver rilasciato otto satelliti Starlink dimostrativi.

La missione servirà anche a testare nuove soluzioni: SpaceX rimuoverà alcune piastrelle dello scudo termico di Ship per verificarne la resistenza, mentre Super Heavy proverà una nuova configurazione di atterraggio, utilizzando cinque motori Raptor invece del solito trio: un’anteprima della Versione 3 di Super Heavy. Intanto, ad agosto scorso, l’Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX hanno firmato un importante accordo per trasportare esperimenti italiani sulle prime missioni Starship destinate alla consegna di carichi commerciali sul Pianeta Rosso.