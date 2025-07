È un satellite in miniatura e il suo obiettivo è dimostrare come varie applicazioni di Intelligenza Artificiale possano dare un importante contributo nel monitoraggio del nostro pianeta dallo spazio: si tratta di ɸ-Sat-2, un cubesat che misura solo 22 x 10 x 33 centimetri e che è stato sviluppato dall’Esa con un consorzio industriale.

Il minisatellite, lanciato il 16 agosto 2024 a bordo di un Falcon 9, è appunto una missione dimostrativa, ideata per individuare eventuali limiti e carenze delle nuove tecnologie che utilizza; ha iniziato la sua attività scientifica dopo aver trascorso un periodo di nove mesi in commissioning, ovvero una fase in cui sono stati effettuati dei test per verificare il comportamento dei suoi strumenti.

ɸ-Sat-2 ha a bordo un imager multispettrale e una suite di applicazioni di Intelligenza Artificiale in grado di svolgere un’ampia serie di attività. Grazie all’IA, il cubesat può, ad esempio, selezionare le immagini della Terra in base alla loro nitidezza, rilevare e analizzare aree in cui sono avvenuti disastri ambientali e individuare di conseguenza i percorsi migliori per il personale che deve gestire le emergenze. Le applicazioni in questione possono anche essere impiegate per monitorare l’inquinamento dei mari, tenere sotto controllo le rotte dei natanti e raccogliere dati sulla pesca illegale.

Il satellite, che è collocato a un’altitudine di 510 chilometri, produce le immagini utilizzando sette bande multi-spettrali, che spaziano dal visibile al vicino infrarosso, oltre a una banda pancromatica che ha una distanza di campionamento dal suolo di circa 5 metri.

Per celebrare il passaggio dalla fase di commissioning a quella di attività scientifica, sono state rese note cinque immagini che evidenziano le capacità del piccolo satellite nell’inquadrare diversi tipi di scenario. Nello specifico, le foto hanno ripreso queste aree della Terra: i ghiacciai di Clavering Øer in Groenlandia, l’estuario di Bahia Blanca in Argentina (immagine in falsi colori), Innsbruck in Austria, il Golfo di Tunisi e Porto Said in Egitto.

In alto: l’estuario di Bahia Blanca in Agentina (Crediti: Esa) – L’immagine nelle sue dimensioni originali a questo link.