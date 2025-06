Oggi il Vera Rubin Observatory mostrerà al mondo le suein una diretta streaming prenderà il via alle 17:00, ora italiana. Situato sulle Ande cilene, l’osservatorio ospita la(3.200 megapixel) e darà inizio alla missione Legacy Survey of Space and Time che sarà operativa per 10 anni. La missione produrrà una quantità di dati senza precedenti sotto forma di enormi time-lapse dell’intero cielo.