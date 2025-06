Nascoste nelle profondità dell’universo, esistono regioni così dense e oscure da sembrare del tutto impenetrabili alla luce. Eppure, anche in questi luoghi apparentemente inaccessibili, la vita delle stelle prende forma. Una di queste regioni è Chamaeleon I, una nube molecolare oscura situata a circa 500 anni luce dalla Terra, nella costellazione australe del Camaleonte.

Protagonista di una nuova immagine acquisita dalla Dark Energy Camera, montata sul telescopio Víctor M. Blanco, in Cile, Chamaeleon I appare come un paesaggio cosmico suggestivo, dominato da tenebrose nubi di gas e polvere dove si accendono piccoli nuclei di luce: le nebulose a riflessione, che brillano riflettendo la luce delle stelle appena nate. Tra queste spiccano la luminosa Cederblad 111 – nel cuore della nube – e Cederblad 110, situata poco sopra e riconoscibile per la sua caratteristica forma a “C”. Più in basso, appare un’altra struttura: la nebulosa a infrarossi del Camaleonte, dalle delicate sfumature aranciate, e prodotta da getti di gas espulsi da una stella neonata.

Chamaeleon I – con circa 300 stelle al suo interno e un’età stimata di due miliardi di anni – è solo una parte di una regione molto più vasta, il Complesso del Camaleonte, che si estende su più costellazioni e include anche le nubi Chamaeleon II e III, attualmente molto meno attive. Questo laboratorio naturale permette di osservare da vicino le prime fasi della nascita stellare e di ricavare preziose informazioni sulle origini delle stelle, dei pianeti e del nostro stesso Sistema Solare.