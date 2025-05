👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Per la prima volta due veicoli spaziali in orbita si sono allineati in formazione con precisione millimetrica mantenendo autonomamente per ore l’allineamento.

Questo record è stato raggiunto dalle due navicelle che compongono la missione Proba-3 di Esa finalizzata a studiare in orbita la corona solare.

Il coronografo e l’occultatore di Proba-3 hanno volato a 150m di distanza l’uno dall’altro e in perfetta formazione senza alcun controllo da terra.

Lo scopo finale è allineare le 2 navicelle col Sole affinché una, l’occultatore, proietti un’ombra di 5 cm sull’altra, il coronografo, consentendo di studiare la corona solare.

L’uso di un fascio laser tra le navicelle e un sensore di posizione dell’ombra hanno permesso la più alta precisione mai ottenuta nei voli in formazione.

Molti strumenti utilizzati dalle navicelle per ottenere l’allineamento autonomo sono dimostrazioni tecnologiche testate da Proba-3 per future applicazioni spaziali.