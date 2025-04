In occasione 35° anniversario del telescopio Hubble, l’Agenzia Spaziale Europea ha condiviso una nuova serie di immagini, che riproducono foto già pubblicate in precedenza, con l’aggiunta di dati più recenti e con nuove tecniche di elaborazione. Questa nuova immagine della Nebulosa Aquila, diffusa per la prima volta nel 2005, mostra in particolare, un pilastro di gas freddo e polvere, alto 9,5 anni luce.

Per quanto enorme, il pilastro è solo una piccola parte della Nebulosa, chiamata anche Messier 16, dal nome dall’astronomo francese Charles Messier, cacciatore di comete e autore nel 1781 del primo catalogo astronomico con oggetti del cielo profondo diversi da stelle. Il nome Nebulosa Aquila è stato ispirato dalla sua forma, che le conferisce l’aspetto di un rapace che spiega le ali.

Nel cuore di questa nube di gas e polvere troviamo un ammasso di giovani stelle, che hanno scavato una enorme cavità al centro, dando vita a pilastri e globuli di gas polveroso di dimensioni incredibili. La Nebulosa Aquila, visibile nella Costellazione del Serpente, è uno dei tanti oggetti della Via Lattea, noti per le loro nubi polverose, che assumono queste forme fantastiche quando sono esposti alle potenti radiazioni e ai venti delle stelle nascenti. Il telescopio Hubble dal 1990 ci regala immagini sensazionali e continua a fornire agli scienziati dati rivoluzionari, che plasmano la nostra comprensione dell’universo.

Crediti foto: Esa/Hubble & Nasa, K. Noll