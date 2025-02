Perforare il suolo lunare e analizzare i gas così rilasciati. È la sfida che dovrà svolgere Prime-1 di Nasa, prima dimostrazione sulla Luna per l’utilizzo delle risorse in loco che a fine febbraio verrà lanciata a bordo della missione Im-2 di Intuitive Machines. Questa è la seconda consegna lunare che l’azienda fornirà alla Nasa nell’ambito dell’iniziativa Clps.

Agganciato al lander Athena che tenterà l’allunaggio vicino al Polo Sud lunare, Prime-1 esplorerà il sottosuolo della Luna nel luogo di atterraggio fino a un metro di profondità, per individuare dove potrebbero trovarsi risorse sotterranee, tra cui l’acqua ghiacciata.

Questo lo farò grazie i suoi due strumenti che lavoreranno in tandem: la trivella Trident perforerà la superficie lunare per estrarre campioni di circa 10 cm di lunghezza, fornendo dati quali temperatura e le proprietà della regolite nel sottosuolo. A differenza delle precedenti trivelle lunari delle missioni Apollo, Trident verrà controllata direttamente dalla Terra.

Lo spettrometro di massa Msolo analizzerà, invece, qualsiasi gas rilasciato in profondità dal perforamento dalla trivella, cercando di determinare la loro composizione e di fornire agli scienziati la distribuzione di gas presenti a diverse profondità sotto la superficie lunare.

Prime-1 segnerà così un passo fondamentale per il futuro utilizzo delle risorse lunari in situ, a supporto delle esplorazioni umane di lungo periodo previste sulla Luna dal programma Artemis.