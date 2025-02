👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Ha appena iniziato il suo viaggio e ha ancora circa 2,6 miliardi di chilometri da percorrere prima di raggiungere il suo obiettivo. Stiamo parlando di Europa Clipper, la missione della Nasa che a partire dal 2030, studierà Giove e la sua luna ghiacciata, Europa.

I rilevatori stellari (star tracker) installati a bordo stanno scattando alcune foto, mentre la sonda si avvicina lentamente a Giove. Gli star tracker individuano le stelle lungo il percorso e le utilizzano come una sorta di bussola per permettere al team della missione di conoscere con precisione l’orientamento della sonda. Questa informazione è fondamentale per puntare correttamente le antenne di telecomunicazione verso la Terra e garantire una trasmissione fluida dei dati.

All’inizio di dicembre, i due star tracker hanno acquisito e trasmesso la prima immagine dello spazio da Europa Clipper. La foto, composta da tre scatti, mostra minuscoli puntini luminosi di stelle situate tra 150 e 300 anni luce di distanza. Sebbene il campo stellare rappresenti solo lo 0,1% del cielo visibile attorno alla sonda, la mappatura degli astri in questa piccola porzione di spazio le permette di determinare la propria posizione con precisione.

Il campo stellare immortalato include le quattro stelle più luminose della costellazione della Costellazione Corvo: Gienah, Algorab, Kraz e Alchiba; queste immagini confermano il corretto funzionamento degli star tracker. Gli obiettivi scierntifici della missione, partita il 14 ottobre scorso, sono determinare lo spessore della crosta di ghiaccio di Europa e le sue interazioni con l’oceano sottostante, investigarne la composizione e caratterizzarne la geologia. L’esplorazione dettagliata di questa luna aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il potenziale astrobiologico dei mondi abitabili oltre il nostro pianeta.

Crediti foto: Nasa, Jpl, Caltech