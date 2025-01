Non sono bastate le tre ore assegnate dal Centro di controllo missione, ma dopo diversi fallimenti nelle missioni precedenti, ricorrendo a un pizzico di ‘forza bruta’ i due astronauti della Nasa, Suni Williams e Butch Wilmore – sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) dallo scorso giugno – hanno finalmente rimosso con successo un’unità di comunicazione radio difettosa all’esterno del laboratorio orbitante.

I due astronauti hanno terminato la loro missione dopo 5 ore e 26 minuti. A corto di tempo e con la tuta spaziale di Williams che mostrava un leggero aumento dell’amperaggio della batteria, l’ultima attività pianificata non è stata portata a termine. Ciononostante, la passeggiata spaziale di ieri 30 gennaio – la 274esima condotta dal 1998 per supportare l’assemblaggio, la manutenzione e l’aggiornamento della Iss – è stata un successo. E ha segnato un traguardo storico per Suni Williams, che da adesso è la quarta nella classifica mondiale per tempo totale trascorso in attività extraveicolare (Eva).

Con questa nona uscita, ha infatti raggiunto un totale di 62 ore e 6 minuti trascorsi nello spazio, superando il precedente record di 60 ore e 21 minuti stabilito nel 2017 dall’ex astronauta della Nasa Peggy Whitson.

«So che non siamo stati i primi, nemmeno il secondo equipaggio a tentare», ha dichiarato Williams, una volta conclusa la missione. «Ma in qualche modo, ce l’abbiamo fatta».

In apertura: l’astronauta Suni Williams durante un addestramento. Crediti: Nasa