Prosegue senza problemi la Blue Ghost Mission 1. Il lander realizzato dell’azienda privata Firefly Aerospace con l’obiettivo di atterrare sulla Luna, si appresta a lasciare l’orbita terrestre per raggiungerla. Nelle ultime due settimane sono state effettuate le necessarie rettifiche dell’orbita per impostare correttamente la rotta definitiva. Entro i prossimi dieci giorni, Blue Ghost accenderà i motori per la spinta finale che lo immetterà nella rotta di Transito Lunare, iniziando un viaggio lungo 46 giorni per raggiungere il nostro satellite naturale.

In questi ultimi giorni di permanenza nell’orbita terrestre, il lander ha scattato alcune foto. La prima è stata fatta al nostro pianeta, dopo una manovra di allontanamento per allargare il diametro dell’orbita.

Più di recente sono arrivati altri due scatti, stavolta fatti alla Luna. La prima immagine è un ritratto, il nostro satellite appare piccolo e solitario, immerso nella vastità del Cosmo. La seconda è un ‘selfie’, si vede in primo piano la parte superiore del lander illuminata dal Sole.

Gli scatti fanno parte della serie di test con cui i tecnici stanno verificando il corretto funzionamento degli strumenti che Blue Ghost ha in dotazione. Si tratta di dieci apparecchiature di vario genere, tra cui analizzatori della regolite, dei raggi X, un misuratore delle radiazioni, dell’attività sismica e persino un nuovo retroriflettore su cui si potranno far rimbalzare fasci laser emessi dalla Terra per misurare le distanze.

Tra questi strumenti spicca anche l’italiano ‘Lugre‘, un sofisticato e sensibile sistema di navigazione satellitare realizzato dalla startup ‘Qascom‘ con il supporto del Politecnico di Torino, per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Immagine: il ‘selfie’ di Blue Ghost, con la Luna sullo sfondo

Musiche: Space Chillout – Penguin Music