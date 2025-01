Lugre è stato sviluppato nell’ambito di un contratto tra l’Asi e la società Qascom e il ruolo di prime investigator è affidato al Politecnico di Torino. Dopo il lancio, Blue Ghost trascorrerà 25 giorni in orbita terrestre prima di effettuare una manovra di accensione del motore per poi inserirsi in una traiettoria di transito lunare che lo porterà sulla Luna. Una volta giunto a destinazione, trascorrerà 16 giorni in orbita lunare in attesa dell’allunaggio previsto nell’area del Mare Crisium.