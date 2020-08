Sarà un Falcon Heavy di SpaceX a portare nel polo sud della Luna il lander lunare affidato dalla Nasa, Masten Space System. L’annuncio da parte di SpaceX mercoledì scorso che è stata incaricata dalla Masten per lanciare il suo XL-1 lander lunare.

Il volo di Masten rappresenta la seconda parte del programma robotico lunare della Nasa; i primi due contratti sono andati alla Intuitive Machines – che ha anch’essa assunto SpaceX per il lancio – e Astrobotic – che ha assunto invece la United Launch Alliance e il Vulcan. Queste due missioni verranno lanciate il prossimo anno mentre il lancio del lander della Masten è programmato per il 2022.

Gli strumenti sul lander di Masten si concentreranno sulla mappatura e la composizione della Luna e della sua temperatura. Il lander trasporterà anche un piccolo rover che cercherà segni dell’acqua sulla luna.

Il mese di agosto è stato piuttosto intenso per SpaceX, che oltre al lancio dei satelliti della costellazione Starlink, ha eseguito un test statico del motore raptor SN6 che ora si prepara ad un testo di volo come già fatto per l’SN5. Inoltre ha confermato l’intenzione di costruire una propria base di lancio per i suoi vettori a Boca Chica in Texas dove sta effettuando i test per il Falcon Heavy e i motori raptor.