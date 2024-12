👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Dopo Hakuto-R il Giappone ci riprova. A gennaio lancerà Resilience Missione 2, un nuovo lander privato diretto sulla Luna.

Venti mesi dopo il fallito tentativo di allunaggio di Hakuto-R, l’azienda giapponese ispace è ora pronta al lancio del suo nuovo lander lunare, sviluppato sulla base dei dati raccolti dalla precedente missione. Nel 2023, infatti, Hakuto aveva superato brillantemente i primi otto obiettivi su nove della sua missione, conclusa però con la perdita della navicella. Durante la sua discesa verso la Luna, un sensore di altitudine aveva rilevato il bordo di un cratere scambiandolo per la superficie lunare, anticipando così per errore le operazioni di allunaggio. Hakuto si è quindi schiantato sul suolo lunare non riuscendo a effettuare un allunaggio morbido come previsto. Il primo veicolo privato ad allunare con successo è stato invece Odysseus di Intuitive Machines nel febbraio 2024.

Resilience di ispace è approdato ora in Florida e da qui partirà a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, anche se la data del lancio ancora non è nota. Il lander trasporterà carichi commerciali e scientifici i cui risultati contribuiranno anche al programma Artemis dedicato al prossimo ritorno dell’Uomo sulla Luna.

Crediti video: ispace