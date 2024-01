Più di 300 studenti si sono dati appuntamento presso la sede dell’Asi per il video collegamento con il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, sulla Iss dal 20 gennaio con la missione Ax-3. L’evento “Missione Ax- 3. La scienza spaziale targata Italia” è stato organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Aeronautica Militare per permettere agli studenti di scoprire di più sulle attività sperimentali che Villadei sta eseguendo in orbita.

Il direttore generale dell’Asi, Luca Vincenzo Maria Salamone, ha aperto l’evento dando il benvenuto al pubblico presente in sala e da remoto.A metà mattinata è stato aperto il collegamento con la Stazione Spaziale e Villadei ha interagito con i ragazzi, raccontando i primi giorni di permanenza in microgravità e rispondendo alle numerose domande del pubblico.

Successivamente Barbara Negri, responsabile dell’Unità Volo Umano e Sperimentazione Scientifica, ha moderato la sessione dedicata agli esperimenti. L’Asi ha portato a bordo 4 esperimenti più due da effettuare a terra che spaziano dagli studi sulla fertilità, alle malattie neurodegenerative, fino all’analisi degli effetti del volo spaziale sulla salute degli astronauti. Sul palco si sono alternati responsabili degli esperimenti di Asi, enti di ricerca, università e aziende che hanno approfondito il tema delle attività di ricerca svolte nello spazio.

Il pubblico ha avuto l’occasione di porre direttamente le domande agli esperti durante la sessione di Q&A dedicata. In chiusura il direttore della scienza e ricerca di Asi, Mario Cosmo, ha sottolineato l’importanza dell’attività di sperimentazione promossa dal Ministero della Difesa e dall’Asi che amplifica la grande esperienza nazionale nell’ambito delle tecnologie spaziali.