L’edizione numero due della Giornata Nazionale dello Spazio fa il pieno di successi. Per celebrare questo evento che si tiene in ricordo del lancio del primo satellite italiano il San Marco, l’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto le porte della sua sede di Roma, con l’obiettivo di raccontare alle nuove generazioni lo spazio in tutte le sue declinazioni.

Fin dalle prime ore della mattina ben 200 studenti delle scuole medie e del liceo, hanno affollato la sede dell’Agenzia prendendo parte ad attività ludiche e didattiche come il laboratorio astronauti, quello di Osservazione della Terra, il tour dei modelli delle missioni a partecipazione italiana e l’astroquiz finale.

Nella giornata odierna si è chiusa la mostra “Exploring Moon to Mars“, alla presenza del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli, del presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e dell’astronauta ESA, Samantha Cristoforetti. La mostra è stata organizzata da ASI, nella cornice di Piazza San Silvestro a Roma, con il patrocinio di Roma Capitale, in collaborazione con l’ESA, l’INAF e il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space Italia.

In mattinata il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia ha partecipato all’evento ‘Una legge per lo Spazio’ promosso da fondazione Leonardo, Università Roma ‘La Sapienza’ e SDA Bocconi. L’evento ha visto la partecipazione dei Ministri delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso e della Difesa, Guido Crosetto.

Nella seconda giornata dedicata allo spazio, il presidente Giorgio Saccoccia ha preso parte ad altri due eventi dedicati all’esplorazione spaziale e alla space economy. Il primo ‘Luna e Italia. Torino e il futuro dell’esplorazione spaziale‘ è stato organizzato dall’Istituto Affari Internazionali e dal Politecnico di Torino, mentre il secondo, lo ‘Space Economy Aperitalk‘, dall’Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali, AIPAS.

La Giornata Nazionale dello Spazio è stata istituita dal Governo italiano nel 2021, per sensibilizzare e informare i cittadini italiani sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo spazio portano al miglioramento della condizione umana.

Oltre agli eventi promossi da ASI, numerose sono state le manifestazioni organizzate da amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, università, musei e aziende che hanno registrato il pieno successo di questa giornata. All’estero poi, in decine di sedi diplomatiche e consolari italiane, la Giornata è stata celebrata con la mostra ‘Looking Beyond’, realizzata dal MAECI con ASI e Telespazio/e-geos.