Dopo il successo di Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sono tornati a collaborare per un nuovo volume cartonato da libreria! 80 pagine a colori, con una storia a fumetti inedita di Nathan Never, scritta da Bepi Vigna e disegnata da Sergio Giardo, accompagnata da un dossier a cura dell’ASI. Scienza e fantascienza si uniscono per raccontare la nuova avventura dell’Uomo sulla Luna, punto di partenza per l’esplorazione del cosmo!

La nuova avventura segue lo speciale dedicato a Marte della scorsa estate, un interessante dossier sull’esplorazione scientifica del Pianeta Rosso.

Il tema del magazine numero 6 di Nathan Never è stato uno dei frutti della stretta collaborazione tra l’Agenzia spaziale italiana e la casa editrice Bonelli che ha dato vita al volume Nathan Never e la Stazione spaziale internazionale, con co-protagonista Luca Parmitano, comandante della Iss e protagonista della missione Beyond.

Non mancate di godervi questa nuova avventura di cui vi mostriamo il teaser.