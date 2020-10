Primo incontro ravvicinato con il Pianeta rosso per la Tesla di Elon Musk. Il manichino Starman – il cui nome è un tributo alla celebre omonima canzone dell”alieno del rock’ David Bowie – ha ‘condotto’ la Roadster rosso fiammante del Ceo di SpaceX alla prima pietra miliare dell’epico viaggio iniziato nel febbraio del 2018: mercoledì 7 ottobre la vettura ha raggiunto Marte, portandosi alla distanza minima di 8 milioni di chilometri dalla superficie del pianeta.

Ne ha dato notizia mercoledì stesso la SpaceX con un tweet:

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020