Ultimi passi al Kennedy Space Center della NASA in Florida per installare il modulo di collegamento della capsula Orion al razzo che, nella sua prima missione, Artemis I, lo porterà intorno alla Luna. Questa è una delle ultime operazioni principali per Orion prima dell’integrazione con il vettore Space Launch System (SLS).

Il cono dell’adattatore del veicolo spaziale (visto nella parte inferiore della pila nella foto sopra) si collega alla parte inferiore del modulo di servizio di Orion e successivamente si unirà a un altro adattatore collegato alla parte superiore dello stadio di propulsione criogenica provvisoria del razzo (ICPS).

Durante il volo, il razzo SLS si separa in più stadi mentre spinge Orion nello spazio profondo. Dopo aver accelerato Orion verso la Luna, la navicella si separerà dall’ICPS e dal cono adattatore utilizzando cariche esplosive e sistemi a molla.