Arrivano nuovi dettagli sull’atteso sequel di Kerbal Space Program, videogame di simulazione spaziale, considerato uno tra i migliori giochi di sempre per pc.

Per chi non lo conoscesse, Ksp permette di costruire razzi e pilotarli in maniera estremamente realistica, dalla rampa di lancio fino all’obiettivo. Lo scopo è di riuscire a uscire dall’atmosfera del pianeta Kerbin, un mondo molto simile al nostro e raggiungere nuove destinazioni. Si possono creare stazioni spaziali, portare sonde e satelliti in orbita, rover o astronauti su lune e pianeti ed esplorare tutto il sistema planetario.

La versione 2 promette l’introduzione di nuove tecnologie propulsive annunciate dalla Private Division in un trailer costruito a mo’ di mini-documentario. Come la propulsione nucleare, testata nel anche nel mondo reale ma mai sdoganata per via dei possibili rischi connessi alla radiazioni. O l’idrogeno metallico, un carburante teorico due volte più potente di quello chimico e ancora le navi-torcia descritte nella nota serie tv The Expanse, immaginari veicoli spaziali nati dalla fantasia di Robert Heinlein in grado di raggiungere velocità prossime a quella della luce trasformando massa in energia.

Non c’è ancora una data di uscita del sequel ma un aspetto sembra già entusiasmare la community di Ksp: più grandi saranno i razzi tanto più spettacolari saranno le esplosioni. E il trailer sembra dar loro ragione.