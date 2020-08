Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) della NASA ha terminato, lo scorso luglio, dopo due anni di osservazione, la sua missione primaria: fotografare il 75% del cielo stellato. Nel mettere insieme questo gigantesco mosaico, TESS ha trovato 66 nuovi esopianeti, indicando quasi 2.100 possibili candidati che ra tocca agli astronomi confermare.

«Tess sta fornendo dati preziosi su una vasta gamma di argomenti scientifici», ha detto Patricia Boyd, scienziata del progetto per Tess presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. «Al momento dell’estensione della sua missione Tess è già un successo strepitoso.”

Nei prossimi due anni Tess riprenderà da dove ha cominciato, osservando il sud del cielo. Ma con miglioramenti importanti al modo in cui il satellite raccoglie ed elabora i dati. Le sue camere ora acquisiscono un’immagine completa ogni 10 minuti, tre volte più velocemente rispetto a prima, consentendo di misurare la luminosità di migliaia di stelle ogni 20 secondi.

La nuova missione sarà completata nel settembre 2022. Dopo aver trascorso un anno a fotografare il cielo meridionale, TESS impiegherà altri 15 mesi per fare osservazioni a nord e per rilevare le aree lungo l’eclittica – il piano dell’orbita terrestre attorno al Sole – che il satellite non ha ancora ripreso.

Tra le più recenti scoperte planetarie della missione ci sono il suo primo mondo di dimensioni terrestri, chiamato TOI 700 d, che si trova nella zona abitabile della sua stella, la gamma di distanze in cui le condizioni potrebbero essere giuste per consentire all’acqua liquida in superficie. Tess ha, inoltre, rivelato un pianeta appena coniato attorno alla giovane stella AU Microscopii e ha trovato un mondo delle dimensioni di Nettuno in orbita attorno a due soli.

Oltre alle sue scoperte planetarie, Tess ha osservato l’esplosione di una cometa nel nostro sistema solare, oltre a numerose stelle con lo stesso destino. Il satellite ha poi scoperto un’eclissi a sorpresa in un noto sistema stellare binario, ha risolto un mistero su una classe di stelle pulsanti e visto un buco nero in una galassia lontana distruggere una stella simile al Sole.