Da decenni agli astronomi sono note le esplosioni irregolari del sistema stellare binario V745 Sco, a circa 25.000 anni luce dalla Terra. V745 Sco è un sistema composto da una stella gigante rossa e una nana bianca strette insieme dalla gravità. Questi due oggetti stellari orbitano così strettamente l’uno attorno all’altro che gli strati esterni del gigante rosso sono trascinati via dall’intensa forza gravitazionale della nana bianco.

Il materiale “strappato” cadendo gradualmente sulla superficie della nana bianca nel tempo si accumula in quantità sufficiente da innescare una colossale esplosione termonucleare, provocando un drammatico schiarimento del sistema binario chiamato nova. Gli astronomi hanno visto V745 Sco sbiadire di un fattore di mille nella banda ottica nel corso di circa 9 giorni.

Nel 2014, gli astronomi hanno finalmente avuto la possibilità di osservare il fenomene, usando grazie al telescopio a raggi X di Chandra, scoprendo che la maggior parte del materiale espulso dall’esplosione si muoveva verso di noi permettendo di sviluppare un modello computerizzato 3D dell’esplosione in gradi di spiegare il fenomeno. In questo modello includevano un grande disco di gas freddo attorno all’equatore del sistema binario prodotto dalla nana bianca attraendo un vento di gas via dal gigante rosso.

Nella figura che mostra il nuovo modello 3D dell’esplosione, l’onda di scoppio è gialla, la massa espulsa dall’esplosione è viola e il disco di materiale più freddo, che per lo più non è toccato dagli effetti dell’onda di scoppio, è blu. Durante l’esplosione viene rilasciata una straordinaria quantità di energia, equivalente a circa 10 milioni di miliardi di bombe all’idrogeno.