Tempo di bilanci. Il 20 luglio scorso, esattamente un anno dopo il lancio della missione dell’Esa Beyond, l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento da Houston, ha incontrato i responsabili, presenti in Asi, degli esperimenti italiani realizzati durante la sua missione.

L’appuntamento è stata l’occasione per presentare i risultati degli esperimenti selezionati dall’Asi e condotti dall’astronauta durante i suoi 200 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale e per rispondere alle domande della stampa e del pubblico. Presente all’evento il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia.

Qui il video integrale dell’incontro