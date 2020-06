Due anomalie si sono verificate in Antartide nel 2016 e nel 2018: dei segnali radio che imitano neutrini ad alta energia sono usciti dal suolo terrestre viaggiando verso il cielo.

Queste anomalie sono state intercettate dagli scienziati nell’ambito dell’esperimento Anita, abbreviazione di Antarctic impulsive transient antenna, iniziato nel 2006, che ha come scopo la ricerca di raggi cosmici e neutrini ad altissima energia provenienti dallo spazio, attraverso una serie di antenne radio attaccate a un pallone aerostatico a circa 37 chilometri sopra il Polo Sud.

Nelle due circostanze in esame gli scienziati hanno registrato dei segnali radio che imitano i neutrini altamente energetici e che sembrano provenire dal suolo terrestre invece che dallo spazio. I ricercatori del team sono ancora perplessi riguardo la natura di questi episodi: gli impulsi potrebbero essere neutrini che viaggiano dal nucleo della Terra verso il cielo; oppure potrebbero essere il tanto ricercato quarto neutrino noto come neutrino sterile; o potrebbero essere collegati alla misteriosa materia oscura; o, ancora, potremmo essere di fronte a una nuova frontiera della fisica e dell’astrofisica tale da meritare un Nobel.

Per cercare una valida spiegazione a queste anomalie c’è un nuovo studio guidato da Ian Shoemaker, assistente professore presso il dipartimento di fisica e il Center for neutrino physics, facenti parte del Virginia Tech college of science, affiancato da Alexander Kusenko del dipartimento di fisica e astronomia dell’University of California Los Angeles, Andrew Romero-Wolf, membro del team Anita e ricercatore presso il Jet propulsion laboratory del California institute of technology; e altri quattro ricercatori, tra cui due glaciologi: Dustin Shroeder dell’Università di Stanford e Martin Siegert dell’Imperial college di Londra.

Ian Shoemaker, in un articolo pubblicato sulla rivista Annals of Glaciology, ha infatti una diversa spiegazione: le anomalie non proverrebbero dai neutrini, ma sarebbero semplicemente un effetto di riflesso non capovolto dei raggi cosmici ad altissima energia che, provenienti dallo spazio, entrano nel terreno e penetrano fino a colpire il firn, uno strato di neve compatta e profonda (è lo stadio intermedio tra la neve e il ghiaccio glaciale). Il firn è compatto ma non è così denso da essere ghiaccio ed è in questa diversità di densità che può essere accaduto il riflesso che ha prodotto questi eventi, spiega Shoemaker.

I laghi glaciali sotterranei sono alla base di un’altra considerazione di Shoemaker e del suo team per spiegare le anomalie. Infatti avrebbero le giuste capacità riflettenti affinché l’impulso radio di un raggio cosmico, penetrato nel ghiaccio, possa riflettersi nel lago senza capovolgere il segnale, l’onda di ritorno allora sembrerebbe davvero un neutrino.

I laghi glaciali però sarebbero troppo distanti tra loro secondo le ricerche attuali, ma se ce ne fossero altri oltre quelli noti, questa potrebbe essere una grande scoperta per gli scienziati che studiano il paesaggio dell’Antartide, infatti Shoemaker suggerisce ai ricercatori che se ne occupano di lanciare segnali radio nelle zone in cui si sono verificate le anomalie per determinare la presenza di laghi glaciali finora sconosciuti.

Shoemaker conclude che qualunque cosa abbia trovato Anita sia di grande interesse, potrebbe non essere quella scoperta della fisica delle particelle tale da meritare un Nobel, ma potrebbe essere una scoperta molto importante nell’ambito della glaciologia.

Immagine in alto gentilmente concessa da Ian Shoemaker