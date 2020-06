Il telescopio spaziale di Nasa/Esa Hubble ha scattato questa immagine dell’ammasso globulare Ncg 6441 che si trova a tredicimila anni luce dal centro galattico della Via Lattea.

Le stelle brillano e sembrano fiocchi di neve nel cielo notturno; si stima che tutte insieme abbiano 1,6 milioni di volte la massa del Sole, rendendo Ncg 6441 uno degli ammassi globulari più massicci e luminosi della Via Lattea.

Questo cluster ospita oltre a quattro pulsar, che completano la loro rotazione in pochi millisecondi, anche la nebulosa planetaria JaFu 2. Le nebulose planetarie, che non appartengono al genere dei pianeti, come si potrebbe pensare dal loro nome, rappresentano una fase nell’evoluzione di una stella di massa intermedia e durano solamente poche decine di migliaia di anni, un breve periodo rispetto alla durata della vita stellare.

Nella Via Lattea sono conosciuti circa 150 ammassi globulari che contengono alcune delle prime stelle che si sono generate nella galassia, purtroppo i dettagli sulle loro origini e sulla loro evoluzione rimangono ancora inafferrabili.