Spazio senza Confini, le pillole di spazio a cura dei ricercatori e tecnologici dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Lunedi 25 maggio ore 12.00 su ASITV lo spazio tricolore di Paolo D’Angelo

Giovedì 28 maggior ore 12.00 su ASITV e occhio agli asteroidi di Ettore Perozzi

Lo spazio tempo è il tema della puntata settimanale de la Guerra dei Mondi, la fantascienza vista con l’Occhio della Scienza

Ospiti l’astrofisica e scrittrice di fantasy Licia Troisi e il regista ed autore Massimiliano Bruno, Nastro D’Argento con il film Nessuno mi può giudicare

Mercoledì 27 maggio ore 12.00 sui canali social dell’Agenzia Spaziale Italiana, Youtube e Facebook

Il ritorno del volo umano spaziale dai confini degli Stati Uniti è il tema dello speciale della serie From Space To Home organizzata dalla Missione Diplomatica USA in Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana

A 9 anni dall’ultima missione Shuttle, gli Stati Uniti riprendono a lanciare dal suolo americano grazie alla partnership pubblico-privato NASA-SpaceX

In un incontro interattivo, il 27 maggio a partire dalle 20:30 due ospiti d’eccezione gli

astronauti Anne Fisher e Roberto Vittori

ci racconteranno questo momento storico, un nuovo inizio ma anche un ‘ritorno al futuro’ per le missioni spaziali.

Mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 20.30 sui canali social dell’Ambasciata USA e dell’Asi

Il ritorno degli Stati Uniti a lanciare astronauti dal suolo americano sarà anche il tema del prossimo appuntamento di #Spacetalk

Venerdì 29 ore 12.00 in live streaming sui canali social dell’Agenzia Spaziale Italiana con:

Lo scienziato Roberto Battiston, il giornalista Giovanni Caprara

e il Responsabile Volo Umano ASI Gabriele Mascetti.

L’incontro tra Nathan Never e la Stazione Spaziale Internazionale sarà oggetto del nuovo appuntamento organizzato dalle Biblioteche di Roma e dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del progetto Eureka e del Festival delle Scienze di Roma.

Con Luca del Savio e Francesco Rea alle ore 12 di sabato 30 maggio in diretta sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma