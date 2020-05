Si chiamerà Ingenuity, ingegnosità, il primo velivolo a motore sviluppato per solcare i cieli di Marte. Stiamo parlando del Mars Helicopter della missione Mars 2020 della Nasa, composta da un rover Perseverance e da un elicottero, appunto, che da oggi prenderà il nome proposto da Vaneeza Rupani, studentessa della Tuscaloosa County High School, in Alabama, nome scelto tra 28.000 proposte nell’ambito del concorso indetto dalla Nasa Name the rover.

Ingenuity partirà tra luglio e agosto prossimi e giungerà sul pianeta rosso il 18 febbraio 2021 insieme a Perseverance. Per diversi mesi resterà agganciato al rover, incapsulato in una copertura protettiva, fin quando non sarà dispiegato sul suolo marziano. Si tratta di un piccolo velivolo pesante appena due chili e alimentato a energia solare. La sua prima prova sarà quella di riuscire a sopravvivere alle freddi notti marziane durante il periodo di check che precederà i voli.

Se nei 30 giorni marziani di test, Ingenuity riuscirà a dimostrare che è possibile effettuare voli a motore sul pianeta rosso, future generazioni di elicotteri potranno consentire la visione aerea delle aree da esplorare, l’osservazione di obiettivi difficili da raggiungere, come scogliere, grotte e crateri profondi. Inoltre, questi velivoli potrebbero trasportare piccoli strumenti scientifici o agire come ricognitori per esploratori umani e robotici su Marte o altri corpi celesti.