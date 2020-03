Alexej Leonov e Elon Musk uniti nella storia? Non proprio anche se entrambi hanno firmato col proprio nome la storia dello spazio. Diciamo che nel caso in questione si tratta di una mera coincidenza. La data del, ritardato, lancio del Falcon 9 della SpaceX che ha portato in orbita il 5 gruppo di satelliti della costellazione Starlink, giunta a 300 componenti su 12mila, coincide con una delle avventure più importanti della storia dell’esplorazione spaziale. Era il 1965, il 18 marzo appunto, quando la Voschod, una vostok modificata, con a bordo il cosmonauta Aleksej Leonov lasciò la terra per raggiungere un’orbita a 500 km dalla Terra ed essere il primo uomo ad effettuare una cosiddetta passeggiata spaziale durata oltre 12 minuti. Cosa c’entra con il lancio dei satelliti Starlink? Niente, se non la coincidenza della data e un doveroso tributo ad uno dei pionieri dello spazio a cui è stato dedicato un film distribuito in Dvd che abbiamo presentato in spazio cinema lo scorso anno. Tornando al lancio odierno, tutto questa volta è filato liscio. Il vettore Falcon 9 ha depositato correttamente i sessanta satelliti nella loro orbita a 550 km di altezza, con l’obiettivo di creare una rete internet globale più efficiente di quella con satelliti geostazionari posti a 36.000 km di altezza. Il dibattito con l’astronomia da Terra è però aperto e ce ne occuperemo venerdì in spacetalk: appuntamento alle 12.00 sul canale youtube di ASITV.