La Cina ha lanciato il 54esimo satellite da navigazione Beidou. Partito il 9 marzo dallo Xichang Satellite Launch Center su un razzo vettore Lunga Marcia 3B, il satellite si è diretto nella notte verso l’orbita geosincrona. Con questo nuovo lancio il sistema di navigazione satellitare cinese è quasi ultimato. Soddisfazione è stata espressa dalla China Aerospace Science and Technology corporation che ha salutato il lancio come «un successo completo». Secondo le previsioni, a maggio decollerà l’ultimo satellite geostazionario. A quel punto la disposizione dei satelliti della famiglia Beidou 3 sarà al completo.

Dopo anni di lavoro, la Cina è pronta ad avere il proprio sistema satellitare, un equivalente al Gps negli Stati Uniti. «Ci siamo concentrati sullo sviluppo costante delle nuove modalità di applicazione del sistema Beidou, nonché sulla sua integrazione con la nuova economia», ha dichiarato Yang Changfeng, capo progettista del ‎‎Beidou Navigation Satellite System‎‎, sottolineando che per la realizzazione sono state messe in campo tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la ‎‎blockchain‎‎.‎ Secondo Space News, Beidou sarà impiegato per la sicurezza pubblica, l’energia, il monitoraggio ecologico, la prevenzione e il controllo delle catastrofi, le smart cities, ‎ la gestione delle risorse naturali, la protezione dell’ambiente, i trasporti, ma anche per finalità dell’esercito.

Il lancio è stato seguito con una certa apprensione da parte degli abitanti dei villaggi limitrofi, dato che queste operazioni hanno, in passato, rappresentato una minaccia per le aree abitate. Nel novembre 2019, un altro lancio di Beidou su un razzo Long March 3B si è concluso con lo schianto di frammenti di booster ‎al suolo.‎ Secondo il quotidiano cinese Global Times, l’epidemia di coronavirus che ha provato fortemente la Cina non ha avuto impatto sulla maggior parte delle industrie spaziali cinesi, anche se, nel lancio di lunedì scorso, gli addetti ai preparativi hanno dovuto utilizzare dispositivi di sicurezza supplementari, come le mascherine.