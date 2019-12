Si è svolta come di consueto nella Sala Petrassi dell’Auditorium di Parco della Musica di Roma la cerimonia di consegna del premio Spaziocinema giunto alla sua terza edizione. Per l’occasione Martux-M ha proposto una breve esecuzione tratta dal suo concerto/spettacolo Apollo 11 Reloasws xon Giulio Maresca ed è stato proiettato in anteprima la versione cinematografica del documentario Luna Italiana di Marco Spagnoli. Gli altri premiati sono stati l’attrice Sabrina Impacciatore, il giornalista e scrittrice Luca Cantore, il regista Marcello Di Noto e Luca Del Savio per la Bonelli Editore.