La mostra Lunar City, vivi l’esperienza, che prende spunto dal documentario della regista Alessandra Bonavina, patrocinato e supportato da ASI, sarà aperta al pubblico dal 20 dicembre al 3 maggio offrendo ai suoi visitatori una esperienza di vissuto usufruendo della realtà virtuale ed aumentata, oltre alle immagini fotografiche e video che grazie agli spazi ampi di questa bella e recentissima struttura museale trovano la condizione migliore per esprimere tutto il fascino delle attività spaziali.

La mostra è stata organizzata dalla Fondazione M9 in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana che oltre ad averne certificato la validità scientifica ha contribuito fornendo immagini, fotografiche e video alla mostra stessa, creando una sezione dedicata alle attivita spaziali italiane nell’ambito del volo umano. Inoltre è proposta una assidua attività divulgativa per i ragazzi delle scuole tra planetari e visori per la realtà aumentata così da garantire un’esperienza educativa coinvolgente, o come si dice in questi casi, immersiva.

Insomma una mostra tutta da scoprire che vi porterà dall’orbita bassa terrestre fino a Marte passando per la luna