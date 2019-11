Live streaming: Luca per Ams, passeggiata spaziale in corso

Diretta streaming dalla Iss dove si sta svolgendo la prima di quattro attività extra-veicolari (Eva) dedicate alla riparazione dell’esperimento Ams-02. Luca Parmitano guida l’Eva che vede coinvolto il collega Nasa Andrew Morgan.

L’Eva è iniziata alle 13.05 e dovrebbe durare circa 6 ore e mezza.

«Le attività extra-veicolari – ha dichiarato il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia – sono sempre un evento complesso e delicato e quella di oggi, che coinvolge Luca Parmitano, lo è ancor di più L’astronauta italiano dell’ESA insieme al collega statunitense Andrew Morgan dovranno iniziare i lavori di ripristino dell’Esperimento AMS-2, il cacciatore di antimateria posto all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Operare al di fuori della Stazione sarà sempre più la regola. Il futuro dell’uomo nello spazio sarà quello di trovarsi sempre più ad operare in un ambiente così distante e lontano per il quale siamo stati creati. Dobbiamo cominciare a pensare allo spazio non più come un ambiente ostile da vivere ma un ambiente nel quale si opererà in maniera quotidiana dove fare operazioni di assemblaggio, manutenzione, produzione. Ovviamente nulla è facile: sono operazioni di una complessità enorme e abbiamo bisogno di donne ed uomini straordinari come i nostri astronauti che ci permetteranno di fare quel passaggio tra la straordinarietà all’ordinarietà. Persone preparate con lunghi e complessi addestramenti e formazione in Italia ed all’estero, come il nostro Luca Parmitano. In particolare quello che lui farà è un insieme di addestramento fondamentale e di conoscenza di strumenti di ricerca sui quali andranno ad intervenire. Una nuova forma di Uomo Rinascimentale spostata su un’altra dimensione. Lo spazio».

Nel video seguente l’animazione che mostra gli interventi che effettueranno i due astronauti nel corso dell’attività extra-veicolare.