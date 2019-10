Il 70° dello IAC apre a Washington

Si è aperta lunedì scorso la 70° edizione dell’International Astronautical Congress, in proghramma a Washington, in Usa, fino al 27 ottobre. Ad aprire i lavori il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence (nella foto in alto) che ha ribadito il concetto primario di Donald Trump, America First, anche nel settore aerospaziale.

Celebrati ovviamente i protagonisti della conquista della Luna, di cui quest’anno ha ricorso il cinquantenario: George Amstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins a cui hanno attribuito lo IAC Recipient 2019, presente alla cerimonia l’Amministratore della NASA Jim Brindestine e l’astronauta dell’Apollo 11 Buzz Aldrin.

Consueto giro degli stand dei vertici dell’International Astronatical Federation e non poteva mancare la sosta al padiglione dell’Agenzia Spaziale Italiana. In questa foro il Presidente Giorgio Saccoccia illustra ai suoi ospiti, Jean-ives Le Galle e Pascale Ehrenfreund, presidente e vicepresidente dello Iaf, lo spazio dell’Asi.

Ovviamente non mancano i momenti di confronto come quello organizzato dall’ASI dedicato al ruolo dell’Osservazione della Terra come pilastro della Space Economy e delle stretegie industriali del futuro. Organizzato da Maria Cristina Falvella, responsabile relazioni con l’Europa dell’Asi, in questa foto vediamo l’intervento del presidente Saccoccia.

Vanno inoltre segnalati due accordi: il primo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e quella Australiana, firmato alla presenza del ministro dell’Industria, Scienza e Tecnologia australiano, Hon Karen Andrews. Un memorandum di intesa che impegna i due paesi a cercare la massima collaborazione nell’ambito di diversi campi del settore spaziale. La firma è stata quella del presidente Giorgio Saccoccia e del vicepresidente dell’Agenzia spaziale australiana, Anthony Murfett.

Altro accordo quello tra Nanorack e Kayser Italia, due realtà industriali molto lontane come origini: la prima nata nel 2009 in un garage del Texas; la seconda una piccola e media impresa italiana, una società di ingegneria del sistema aerospaziale privata indipendente di proprietà della famiglia Zolesi dal 1995 ed è di proprietà italiana al 100%. Entrambe le società hanno trovato nella Stazione Spaziale Internazionale la possibilità di svilupparsi. «La notizia ha molto rilievo – è il commento del Responsabile Volo Umano dell’Asi, Gabriele Mascetti – per un duplice aspetto: da un lato, mostra la crescente attenzione dei privati verso il settore spaziale, quale contesto per sviluppare nuovi mercati; una sfida importante, che un domani potrà essere la chiave per sostenere l’esplorazione umana dello spazio verso mete ambiziose; dall’altro, è una evidenza della credibilità e della rilevanza del tessuto industriale italiano in ambito spazio, capace di attrarre investimenti stranieri a sostegno della space economy».

Infine sono stati annunciati i nominativi che entreranno a far parte della Hall of Fame dello IAC. Tra i premiati, secondo italiano di sempre, Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Venerdì 25 la premiazione.