Una torre solare alta 20 metri, progettata per raccogliere energia sulla superficie della Luna e alimentare le future infrastrutture al Polo Sud. È la Power Tower presentata da Blue Origin, un sistema di pannelli solari pensato per fornire più di 10 kilowatt di potenza alle attività di una futura base lunare.

L’azienda ha mostrato il funzionamento della tecnologia in un test realizzato sulla Terra lo scorso luglio, illustrandone il possibile impiego sulla Luna. La struttura si estende verticalmente verso l’alto, mentre una serie di bracci si apre dal centro portando in posizione i pannelli solari, inizialmente ripiegati verso il basso.

La Power Tower è inoltre pensata con un’architettura modulare, che potrebbe permettere di collegare più sistemi e distribuire l’energia alle diverse infrastrutture presenti sulla superficie del nostro satellite. La disponibilità di sistemi solari efficienti sarà particolarmente importante al Polo Sud lunare, dove la Nasa intende di sviluppare le prime infrastrutture permanenti della futura base lunare previste dal progetto Moon Base, nell’ambito del programma Artemis.

Il progetto Moon Base è attualmente nella prima fase, finalizzata a garantire un accesso affidabile alla superficie lunare; dal 2029 al 2032 è prevista invece la seconda fase dedicata alla costruzione e allo sviluppo della base operativa.