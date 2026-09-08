Per la prima volta, un’azienda commerciale europea ha portato in orbita un proprio razzo. Qualche giorno fa, dalla base di lancio di Andøya, nel nord della Norvegia è decollato Spectrum, il lanciatore sviluppato dalla tedesca Isar Aerospace. Si tratta di un vettore alto 27 metri, con un diametro di 2 metri ed è equipaggiato con dieci motori.

Spectrum è progettato per portare fino a 1.000 chilogrammi di carico in orbita bassa intorno alla Terra. Questo volo segue il primo test avvenuto nel 2025, durato circa 30 secondi. In quella occasione il razzo aveva lasciato la rampa, consentendo così di verificare il funzionamento del lanciatore nella fase di decollo, per poi essere fatto esplodere a causa di un’anomalia riscontrata.

Questa volta lo Spectrum ha raggiunto l’orbita, dove ha rilasciato il proprio carico. A bordo c’erano cinque CubeSat, destinati ad attività commerciali ed educative, oltre a un esperimento tecnologico per dimostrare nuove soluzioni in orbita.

Il risultato rappresenta un passaggio importante per il settore europeo dei lanciatori, Isar Aerospace è stata fondata appena otto anni fa ed è stata sostenuta anche dall’Agenzia Spaziale Europea attraverso il programma Boost!, che supporta lo sviluppo di servizi commerciali per il trasporto spaziale.

Il volo di Spectrum costituisce inoltre il primo traguardo raggiunto nell’ambito dell’European Launcher Challenge, il programma Esa che punta a sviluppare nuovi operatori commerciali europei per i lanci verso l’orbita.

L’obiettivo è rafforzare la capacità europea di accesso autonomo allo spazio, affiancando ai lanciatori istituzionali una nuova generazione di operatori commerciali.

CREDITS: Isar Aerospace

​​​​​​​MUSIC: Ghost Global Tech Music in Media

👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀