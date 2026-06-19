Il cibo, nello spazio, è molto più che nutrimento. È un legame con la Terra, un rituale che unisce gli equipaggi, un momento di normalità in un ambiente estremo, un gesto quotidiano che crea comunità anche a centinaia di chilometri di distanza dal pianeta. La presenza di organismi viventi a bordo introduce colori e profumi familiari che attenuano lo stress e migliorano la qualità della vita in microgravità, contribuendo al benessere psico-fisico in un ambiente confinato e altamente artificiale. Allo stesso tempo, gli esperimenti botanici in orbita generano conoscenze che tornano utili sulla Terra, migliorando la resilienza delle colture e offrendo nuove strategie per affrontare siccità, malattie e cambiamenti climatici.

È in questo scenario che si inserisce il nuovo progetto dei ricercatori di Texas A&M AgriLife, un esperimento che unisce viticoltura, genetica e ricerca spaziale: centinaia di semi di vite sono stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno per circa sei mesi esposti alle radiazioni cosmiche prima di tornare sulla Terra. L’obiettivo è capire come l’ambiente orbitale influenzi la crescita delle piante, le prestazioni delle viti e dell’uva da vino, e soprattutto la loro genetica. È un progetto che guarda sia allo spazio sia ai vigneti terrestri, con la possibilità di ottenere varietà più resilienti e produttive.

L’esperimento fa parte della missione Tamu‑Spirit‑1, una piattaforma di ricerca orbitale sviluppata da Texas A&M e Aegis Aerospace. I semi, appartenenti a tre varietà già adattate ai climi texani, sono stati selezionati per le loro caratteristiche genetiche e per la loro resistenza naturale a malattie e condizioni ambientali difficili. In orbita saranno esposti a un livello di radiazioni impossibile da replicare in laboratorio, un fattore che potrebbe indurre mutazioni spontanee. È un processo che nella storia della viticoltura ha spesso portato alla nascita di nuove varietà: basti pensare al pinot grigio, nato da una mutazione casuale del pinot nero.

Una volta rientrati sulla Terra, i semi “spaziali” saranno piantati accanto a semi identici rimasti a terra, in modo da confrontare direttamente crescita, vigoria, resa e caratteristiche dell’uva. I ricercatori analizzeranno anche eventuali mutazioni genetiche indotte dal viaggio orbitale, valutando se possano tradursi in vantaggi agronomici. L’obiettivo non è solo scientifico: tra qualche anno, se le piante daranno frutto, potrebbe essere prodotto il primo vino ottenuto da semi che hanno orbitato intorno alla Terra.

In questa ricerca convivono memoria e futuro: una delle varietà inviate nello spazio, la lomanto, è un antico vitigno texano che agli inizi del Novecento contribuì a salvare la viticoltura mondiale dalla fillossera. Ora torna a essere protagonista, questa volta come possibile pioniera della viticoltura extraterrestre.

Il progetto apre prospettive interessanti per la coltivazione in ambienti estremi, sia nello spazio sia sul nostro pianeta. Le conoscenze acquisite potrebbero contribuire allo sviluppo di vitigni più resistenti al cambiamento climatico, alle malattie e alla scarsità d’acqua. Allo stesso tempo, l’esperimento rappresenta un tassello della futura agricoltura spaziale, un settore che diventerà cruciale per le missioni di lunga durata e per la presenza umana oltre l’orbita terrestre.

Immagine in alto: Cena per il Ringraziamento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A destra, Luca Parmitano. Crediti: Nasa